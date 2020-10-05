HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Rusya'nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen bir kişi düğün gününde evlendiği kadına saldırdı. Şahıs, usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı.

Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Sibirya'nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva'yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı.

Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

2 AYDIR TUTUKLU

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Beyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin açıklama!Beyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin açıklama!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Beyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin açıklama!
Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu
Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu
Bloomberg: Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor
Bloomberg: Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.