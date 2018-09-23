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Rusya'da dehşet anları! Paraşüt elektrik tellerine takıldı, akıma kapılan çift ölümden döndü!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 05:39 | Son Güncelleme

Rusya’nın tatil şehirlerinden olan Tuapse’de bir çift paraşütle ilerlerken elektrik tellerine takıldı. Elektrik akımına kapılan çift ölümden döndü. O anlar sahilde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan plajlarıyla ünlü Tuapse’de yaşanan olayda bir çift ölümden döndü. Paraşütleriyle geziye çıkan çift bir süre sonra rüzgar tarafından sürüklendi.

CEP TELEFONUYLA YAŞANANLARI KAYDETTİ

Hem alçalan hem de yön değiştiren paraşüt elektrik tellerine doğru ilerlemeye başladı. Bunu fark eden bir Rus telefonuyla yaşananları kaydetti. Paraşüt tam da çiftin bulunduğu kısımdan tellere takıldı. Bir patlamanın yaşandığı sırada paraşüt tellerden kurtularak sahile doğru ilerledi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Elektrik akımına kapıldığı anlaşılan çiftin yardımına önce plajdakiler koştu. Ambulansla birlikte Tuapse’de hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya paraşüt Tuapse

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