Rusya'da dehşet anları! Paraşüt elektrik tellerine takıldı, akıma kapılan çift ölümden döndü!

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan plajlarıyla ünlü Tuapse’de yaşanan olayda bir çift ölümden döndü. Paraşütleriyle geziye çıkan çift bir süre sonra rüzgar tarafından sürüklendi.
Hem alçalan hem de yön değiştiren paraşüt elektrik tellerine doğru ilerlemeye başladı. Bunu fark eden bir Rus telefonuyla yaşananları kaydetti. Paraşüt tam da çiftin bulunduğu kısımdan tellere takıldı. Bir patlamanın yaşandığı sırada paraşüt tellerden kurtularak sahile doğru ilerledi.
Elektrik akımına kapıldığı anlaşılan çiftin yardımına önce plajdakiler koştu. Ambulansla birlikte Tuapse’de hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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