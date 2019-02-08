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Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2019 21:13 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesindeki 9 generalin görevine son verdi.

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 generali görevden aldı. Yayımlanan raporda generallerin daha çok İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi çalışanları olduğu kaydedildi. Yayınlanan rapordaki listedeki isimler şöyle:

“Sibirya Bölgesel Acil Durum Merkezi Şefi Tümgeneral Sergey Didenko.
Soruşturma Komitesi Başkan yardımcısı Tuğgeneral İrina Zebert.
Krasnoyarsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Vekili Tuğgeneral Aleksander Kuznetsov.
Kirov Bölgesi Federal Cezaevi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vladimir Nikiteyev.
Tataristan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rafail Gilmanov.
Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesinin Araştırma Dairesi Başkanı Tümgeneral Pavel Nikolaev.
Acil Durumlar Bakanlığı Güney Bölge Merkezi Başkanı Korgeneral İgor Oder.
Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey-Batı Bölgesel Merkezi Başkanı Korgeneral Igor Panin
İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Sergey Solopov.”

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