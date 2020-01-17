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  4. ‘Doğaüstü güçleri olan’ kedi 320 bin dolara satılıyor!

‘Doğaüstü güçleri olan’ kedi 320 bin dolara satılıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Rusya’nın Novorossiysk kentinde bir kişi, bir internet sitesinde hayatla ilgili sorunları çözmeye yardım ettiği, tavsiyeler veren ve şifacı olduğunu ileri sürdüğü kedisini 20 milyon rubleye (320 bin dolar) satışa çıkardı.

‘Doğaüstü güçleri olan’ kedi 320 bin dolara satılıyor!

Novorossiyk’te yaşayan Georgiy isimli bir kişi, internette doğaüstü güçleri olduğunu ileri sürdüğü, ‘benzersiz’ bir kediyi satışa sundu.

Georgiy’nin iddiasına göre, iki yıl önce Sibirya’da yerel bir şifacının mezarında karşılaştığı kedi, eve dönerken peşinden geldi. O da bunun bir işaret olabileceğini düşünerek kediyi yanına aldı, o zamandan beri hayatı iyi yönde çarpıcı şekilde değişti. Mezara gidip dileklerde bulunmadan önce hayatındaki diğer her şey gibi kötü durumda olan sağlığında da ciddi bir düzelme oldu.

Georgiy, “Bir şüpheye düştüğümde mutlaka bir rüya görüyorum. Her şey açığa kavuşuyor ve ne yapmam gerektiği söyleniyor” dedi.

Georgiy, kediyi satma nedenini de şöyle açıkladı: “Kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için, daha fazla ihtiyacı olan birine vermemi söyledi.”

Rus basınına göre, ‘şifacı’ kedinin sahibi, bu fiyatı dikkat çekmek için koyduğunu, pazarlığa açık olduğunu da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
doğaüstü güçler Rusya kedi

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