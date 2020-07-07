HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da dünyanın en güçlü nükleer buzkıranın yapımına başlandı

Rusya’da dünyanın en güçlü nükleer buzkıranın yapımına başlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Rusya’nın Primorskiy Kray bölgesindeki ‘Zvezda’ tersanesinde dünyanın en güçlü nükleer buzkıran ‘Rossiya’nın yapımına başlandığı bildirildi.

Rusya’da dünyanın en güçlü nükleer buzkıranın yapımına başlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren Rosatomflot şirketinden yapılan açıklamada, ‘Lider’ sınıfından 10510 proje sayılı ‘Rossiya’ süper güçlü nükleer buzkıranın yapımı için ilk metal kesmenin Primorskiy Kray’ın Bolşoy Kamen şehrindeki tersanede 6 Temmuz günü gerçekleştiği bildirildi.

Rosatomflot şirketi ve Zvezda tersanesi geçen Nisan ayında ‘Lider’ sınıfından 10510 proje sayılı nükleer buzkıranın yapımıyla ilgili sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye göre geminin 2027’de hizmete girmesi planlanıyor.

Rosatomflot CEO’su Mustafa Kaşka, "10510 projeli geminin dünyada eşi benzeri yok. Sıra dışı nükleer buzkıran, Arktik bölgesinin doğusunda yıl boyunca garantili geçiş sağlayacak olağanüstü teknik özelliklere sahip. Rosatomflot’un, 10510 proje sayılı süper güçlü nükleer buzkırana ‘Rossiya’ adının verilmesi yönündeki teklif Rosatom devlet şirketi tarafından destek gördü" açıklamasında bulundu.

Nükleer buzkıran, ‘Aysberg’ tasarım bürosunun geliştirdiği projeye göre inşa edilecek. 120 MW’lık güce ve 22 knot hıza sahip aracın uzunluğu 209, eni 47.7 metre. Maksimum 4 metre kalınlığında buzları kırabilen gemi yaklaşık 700 bin ton displasmana sahip.

Buzkıran, RITM-400 tipi iki reaktörlü nükleer sevk gücü, her biri 37 MW’lık dört turbo jeneratörlü buhar türbini ve her biri 30 MW’lık dört tahrik motorlu elektrikli sevk sistemi ile donatılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtuÇin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu
Ennio Morricone kimdir?Ennio Morricone kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu

Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu

70 yıl önce bulunan balık fosili 70 milyon yıllık çıktı!

70 yıl önce bulunan balık fosili 70 milyon yıllık çıktı!

Dalai Lama müzik albümü çıkardı!

Dalai Lama, 85'inci yaş gününde müzik albümü çıkardı!

'Aşı ömür boyu koruma sağlamayacak'

'Aşı ömür boyu koruma sağlamayacak'

Dünyanın en uzun süre hayatta kalan yapışık ikizleri 68 yaşında öldü

Dünyanın en uzun süre hayatta kalan yapışık ikizleri öldü

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri yükseliyor

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.