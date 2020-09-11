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Rusya'da ekstrem sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Rusya'da ekstrem sporla uğraşan Dmitry isimli bir kişi, fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Rusya'da ekstrem sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü

Olay, ülkenin Primorski bölgesinde bulunan Valentin kasabasında meydana geldi.

Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) kıyısı olan kasabada, Dmitry adlı bir kişi fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü.

Kameraya yansıyan görüntüde, Dmitry'nin kayalıklarla bağlanan ip üzerinde önce durduğu, denizde fırtına nedeniyle oluşan dalgaların ise kayalıklara çarptığı görüldü.

Daha sonra ise Dmitry fırtına ve dalgalara aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü.

Yerel medyaya olayla ilgili konuşan Dmitry, 'Biz de yüksekten korkuyoruz. Bazılarımız daha fazla, bazılarımız daha az. Bazıları bu korkuyla mücadele ediyor, bazıları etmiyor' ifadelerini kullandı.

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