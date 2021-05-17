HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da en hızlı mezar kazma yarışı

Rusya’da en hızlı mezar kazma yarışı

17.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Rusya'da düzenlenen bir yarışma sosyal medyada bir anda yayıldı. Söz konusu yarışmada ölçülere uygun en hızlı mezarı kazan ekibe 30 bin ruble ödül verildi.

Rusya’da en hızlı mezar kazma yarışı

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama çalışmaları salgını bitirmek için tüm hızıyla devam ediyor.

Kendi aşısını geliştiren ülkelerden Rusya’da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V ve Sputnik Light, Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen EpiVacCorona ve Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac aşısı tescillenmiş durumda.

Ancak pek çok ülkede olduğu gibi aşılara temkinli yaklaşanlar da var. Uzun dönemli etkilerinin bilinmediğini savunanlar aşı olmaktan kaçınıyor. Rusya’da bu duruma karşı kara mizah olarak kullanılan bir yarışma düzenlendiği ortaya çıktı.

38 DAKİKAYLA BİRİNCİ OLDULAR

Novosibirsk kentinde bir krematoryumun yanında mezar kazma yarışması düzenlendi. Yerel yetkililerin mesleği yapacak yeni kişiler bulmak için yaptığı yarışma sosyal medyada hızla yayıldı. Katılımcılardan en kısa sürede belirlenen ölçülere en uygun mezarı kazmaları istendi. Omsk şehrinden bir ekip, 38 dakika içinde istenilen ölçülerde mezar kazarak yarışmayı kazandı. Ekibe ödül olarak 30 bin ruble (3 bin 400 TL) verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Lunaparkta korku dolu anlar!Lunaparkta korku dolu anlar!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.