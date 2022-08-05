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  4. SON DAKİKA | Soçi'de Erdoğan - Putin zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın gözü burada' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | Soçi'de Erdoğan - Putin zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın gözü burada' diyerek duyurdu

05.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İki lider canlı yayında kameralar karşısına geçti. Vladimir Putin, tahıl koridoru nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, Erdoğan da 'Dünyanın gözü Soçi'de' diyerek görüşmenin önemine dikkat çekti.

SON DAKİKA | Soçi'de Erdoğan - Putin zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın gözü burada' diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; Soçi'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi saat 15:20'de başladı. İkili görüşme öncesinde kameralar karşısına geçen iki lider önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'dan Akkuyu vurgusu geldi.

VLADİMİR PUTİN: SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Putin, ''Türkiye'nin aracılığı sayesinde tahılların sevkiyatı da başladı. Başarılar elde edildi. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Rus gıdaları dünyaya açılmış oldu. Gelişmekte olan ülkeler için bu hassas bir mesele. Bütün bu ülkeler için önemli bir adım. Sayın Erdoğan'a kişisel katkıları için teşekkür ederim'' dedi.

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''ATILAN ADIMLAR ÇOK DEĞERLİ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''17 gün aradan sonra tekrar görüşüyoruz. Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari tüm bu alanlarda birçok konuyu ele aldılar. Şimdi de bu konulardan sonra bu işe bir nokta koymamız çok önemli. Rusya ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak. Gerek enerjide gerekse tahıl koridorundaki adımlar, turizmdeki görüşmeler, ulaşımla ilgili atılan adımlar bunlar çok değerli'' ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKKUYU MESAJI

Erdoğan, ''Bir diğer tarafta da Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Bugün dünyanın gözü Soçi'de. Soçi'de acaba ne görüştüler? Burayı takip ediyorlar. Bizim bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir. Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu süreci için değerli'' dedi.

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