Eski eşini marketin ortasında ateşe verdi!

Olay, Rusya’nın Perm Krayı’nda bulunan Solikamsk şehrinde önceki gün meydana geldi.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın markete geldiği ve eski eşinin kasaya gelmesini beklediği görüldü.

Kadının kasaya gelmesiyle birlikte saldırgan, cebinden bir kutu çıkarıyor ve kadının üzerine kutudaki sıvıyı döküyor.

Kadın ise bu sırada kendini kurtarmak için arka odaya kaçmayı çalışıyor ancak saldırgan peşinden koşarak kadını ateşe veriyor.

Bir süre sonra önce başka bir çalışanın, ardından saldırganın odayı terk ettiği ve daha sonra da alevler içindeki kadının yardım almak için dışarı koştuğu görülüyor.

Yerel medya kadının yoğun bakımda olduğunu ve saldırganın da gözaltına alındığını yazdı.

