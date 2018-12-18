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Rusya'da fabrikanın çatısı çöktü, 3 işçi öldü, dehşet anları kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

Rusya'da bir fabrikada çatı çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Rusya'nın Dzerjinski şehrinde yaşandı. İşçilerin fabrika içinde çalışma yaptığı sırada, çatı aniden çöktü. Çatının çökmesi sonrası kaçma fırsatı bulamayan 3 işçinin öldüğü; 4'ünün ise yaralandığı belirtildi.

Toplamda 116 kişinin etkilendiği ve 35 adet ekipmanın hasar gördüğü kazayla ilgili yapılan incelemelerde, çatının onarıldığı sırada çöktüğüne işaret edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yaşanan olay, 'onarım ve inşaat sırasında güvenliğin ihmal' edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. (DHA)

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Rusya fabrika çatı çökme işçi

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