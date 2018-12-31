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Rusya'da gaz patlaması: 3 ölü

GALERİ HABERLERİ  | 31.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana meydana gelen gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Binada bulunan 79 kişiden ise haber alınamıyor.

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Rusya'da gaz patlaması: 3 ölü

Rusya'da gaz patlaması: 3 ölü
Acil Durumlar Bakanlığının ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı.
Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Olay yerine 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi. Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya doğal gaz patlaması

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