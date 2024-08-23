Rusya’da görüldü! Sığınaklar kuruluyor… Her an kıyamet kopabilir!

Rusya’nın Kursk Bölgesinin Valisi Aleksey Smirnov sığınıklar hakkında açıklamada bulundu. Vali Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Kursk'ta betonarme sığınakların kurulumuna başlandığını ve barınakların 60 ana otobüs durağının yakınına kurulacağını ifade etti. Ayrıca valinin yayınladığı videoda üzerinde kırmızı harflerle “Ukrytiye” (Sığınak) yazan gri bir sığınağın sokakta kurulması görülüyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, aynı adı taşıyan bölgenin başkenti olan Kursk kenti, Ukrayna güçlerinin 6 Ağustos'ta büyük bir saldırı başlattığı Ukrayna'nın Sumi bölgesi sınırına yaklaşık 80 km mesafede konumlanıyor. Ukrayna, Kursk bölgesinde, Rus topraklarında 1.250 km2'den fazla alanı kapsayan 93 kasabayı ele geçirdiğini belirtti.

İKİ HAFTADA 120 BİN EVLERİNİ TERK ETTİ

Rus yetkililere göre, yaklaşık 440 bin civarında nüfusa sahip olan Kursk’ta iki hafta içinde 120 binden fazla kişi evlerini terk etti. Smirnov'a göre, bu tür ekipmanların kurulması kararı, Ukrayna ordusunun saldırısıyla başa çıkmak için Kursk bölgesinde kurulan kriz birimi tarafından alındı.

Vali, modüler sığınakların Jeleznogorsk kasabasında da kurulmakta olduğunu ve kısa süre içinde Kursk nükleer santralinin yakınındaki Kurçatov'da da kurulacağını duyurdu.

Ukrayna da, Şubat 2022'de Rus saldırısının başlamasından bu yana başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok kentine benzer sığınaklar kurulmuştu.