Rusya'da görülmemiş protesto! Kremlin duvarlarına yaptığı hareket şoke etti

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen görüntüler izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Rusya, Ukrayna işgalini protesto eden vatandaşlara müdahalelerde bulunup gözaltına alırken Kremlin'de bir adamın akılalmaz protestosunun yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kremlin civarında yoldan geçen bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen bir kişinin Kremlin binasına molotofkokteyli atmasından hemen sonraki anlar yer alıyor.

Videoda, Kremlin'in duvarlarına molotofkokteyli fırlatan adamın duvarlara karşı öfkeyle el kol hareketleri yaptığı görülüyor.

Bağımsız insan hakları kuruluşu OVD-Info'ya göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı gösteri yapan 15 binden fazla kişinin gözaltına alındı.

