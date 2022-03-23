HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da görülmemiş protesto! Kremlin duvarlarına yaptığı hareket şoke etti

Rusya'da görülmemiş protesto! Kremlin duvarlarına yaptığı hareket şoke etti

23.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan gelen bir görüntü izleyenleri şoke etti. Gözü pek olduğu anlaşılan bir kişinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Kremlin duvarlarında eşi benzeri görülmemiş şekilde protestosu kameralara yansıdı.

Rusya'da görülmemiş protesto! Kremlin duvarlarına yaptığı hareket şoke etti

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen görüntüler izleyenleri hayretler içinde bıraktı.
Rusya, Ukrayna işgalini protesto eden vatandaşlara müdahalelerde bulunup gözaltına alırken Kremlin'de bir adamın akılalmaz protestosunun yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kremlin civarında yoldan geçen bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen bir kişinin Kremlin binasına molotofkokteyli atmasından hemen sonraki anlar yer alıyor.

Videoda, Kremlin'in duvarlarına molotofkokteyli fırlatan adamın duvarlara karşı öfkeyle el kol hareketleri yaptığı görülüyor.

Bağımsız insan hakları kuruluşu OVD-Info'ya göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı gösteri yapan 15 binden fazla kişinin gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kara kutu bulundu! Yakınları umut etmek istiyor ama...Kara kutu bulundu! Yakınları umut etmek istiyor ama...
Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!
DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.