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Rusya’da gözaltına alınan ABD’li basketbolcu Brittney Griner hakkında karar verildi!

04.08.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li olimpiyat madalyası sahibi basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulundu. Griner, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’da gözaltına alınan ABD’li basketbolcu Brittney Griner hakkında karar verildi!

Rusya’da geçtiğimiz 17 Şubat tarihinde Rus polisi tarafından başkent Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınan olimpiyat madalyası sahibi ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Himki kentinde çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Griner’a ayrıca, 1 milyon ruble (16 bin dolar) para cezası verildi.

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'UMARIM KARARINIZ HAYATIMI SONLANDIRMAZ'

Gözyaşlarına boğulmadan önce mahkemede yaptığı konuşmasında Griner, "Dürüst bir hata yaptım ve umarım kararınız hayatımı sonlandırmaz. Ailem bana iki önemli şey öğretti. Bir, sorumluluklarını üstlen ve iki, sahip olduğun her şey için çok çalış. Bu yüzden suçlamalarımı kabul ettim. Herkesin siyasi piyon ve siyaset hakkında konuştuğunu biliyorum ama umarım bu mahkeme salonundan çok uzaktır" dedi.

Griner'ın avukatları, mahkemenin kararını temyiz edeceklerini belirterek, mahkemenin ceza verirken sunmuş oldukları tüm kanıtları ve Griner'ın suçunu kabul etmesini göz ardı ettiğini ifade etti. Griner'ın avukatları ayrıca, verilen karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktardı. Savcı, iki kez olimpiyat altın madalyası sahibi ve Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) yıldızı Griner'ın ülkeye yasadışı uyuşturucu sokmaktan suçlu bulunması halinde 9,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

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SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Daha önceki sorgularında ve duruşmada hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddeden Griner, 7 Temmuz’daki duruşmada uyuşturucu suçlamalarını kabul etmiş, ancak kasıtlı olarak yasayı çiğnediğini reddetmişti. Uyuşturucu kullandığını fakat bavuluyla uyuşturucu taşıyarak bunun ticaretini yapma niyetinin olmadığını söyleyen Griner, uyuşturucunun bavuluna aceleyle toplandığı sırada yanlışlıkla koyduğunu ifade etmişti.

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MAHKUM TAKASI ELE ALINMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması için ısrar ettiğini açıklamıştı. Bakan Blinken görüşme sonrası ABD’li kadın basketbolcu Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması hakkında yaptığı açıklamada, "Kremlin'in, Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılması konusunda sunduğumuz öneriyi kabul etmesi için ısrar ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Blinken, Lavrov’un cevabı hakkında açıklamada bulunmazken, "Bu teklifin Rusya tarafından kabul edilmesine yönelik bir değerlendirmede bulunamam" demişti.
Rusya’da hapis cezası alan Griner ve Whelan'ın, Rusya ile ABD arasındaki muhtemel bir mahkum takasında kullanılması bekleniyor. Griner’ın, ABD’de 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceği üzerinde duruluyor.

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BIDEN'A MEKTUP YAZMIŞTI

Öte yandan Griner, geçtiğimiz mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak Rusya’dan kurtarılmayı talep etmişti. Biden ise, mümkün olan en kısa sürede Griner’in serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

ABD'DE EN BAŞARILI KADIN OYUNCULARDAN BİRİ

Griner, WNBA ekibi Phoenix Mercury ile ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya gitti ve 2014'ten beri EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya abd hapis
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