Rusya'da hayvanat bahçesinde şok! Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti

Olay, Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı bölgesindeki Yekaterinburg kentindeki Kelebek Parkı hayvanat bahçesinde gerçekleşti.

Görüntüler, Rus sosyal ağı VK'da paylaşıldı ve birkaç saat içinde 45.000'den fazla izlenen anlar şok etkisi yarattı. Her şey personelin küçük kızın boynuna yılan yerleştirmesiyle başlıyor ve yılan bir süre sonra küçük kızı yanağından ısırıyor.

İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Yerel basın, beş yaşındaki Viktoria'nın yılan ısırması sonrasında hastaneye kaldırıldığını, hayvanat bahçesinde ise böyle bir olayın ilk kez orada gerçekleştiğini söyledi.

Ancak gelecekte benzer bir durumun yaşanmaması için yetkililer, yılanla mücadele faaliyetlerini durduracaklarını da sözlerine eklediler. Kızın yılana dokunmadan önce tavuk yemeği yediği ve hayvanat bahçesinde civcivlerle oynadığı bildirildi.

YILAN AÇ OLABİLİR

Yılanın çocuğu neden ısırmış olabileceğine dair bir teori öne süren uzman Ekaterina Uvarova, "Yılanlar kokuya çok duyarlıdır. Açsa ve kız civciv gibi av kokuyorsa, bu yılan onu ısırmaya neden olabilir'' dedi.

