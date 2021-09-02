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  4. Rusya'da hortum paniği! Tatilciler çığlık çığlığa kaldı

Rusya'da hortum paniği! Tatilciler çığlık çığlığa kaldı

02.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da denizde çıkan hortumun plaja ilerlemesi paniğe neden oldu.

Rusya'nın Soçi kentinde bulunan tatil beldelerinden Adler'de çıkan hortum tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

PLAJI YERLEBİR ETTİ

Karadeniz'in Rusya kıyısında çıkan hortum büyüyerek plaja ilerlerken, hortumu fark eden kişiler paniğe kapıldı. Plaja ulaşan hortum civardaki kafelerdeki masa, sandalye ve şezlongların devrilmesine neden oldu. Hortumun kıyıya ulaşmasının ardından yaşanan panik anları çevredekilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun yıkıcı etkisi görülürken, panik içinde kaçmaya çalışan kişilerin çığlıkları duyuldu.

Kafelerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Önümüzdeki 2 gün boyunca şiddetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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