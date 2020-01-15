Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya Ba\u015fbakan\u0131 Dimitri Medvedev h\u00fck\u00fcmetin istifas\u0131n\u0131 verdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \nPutin, Medvedev'i g\u00fcvenlik konseyi ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na getirdi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERK\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131da \u015f\u0131kl\u0131k yar\u0131\u015f\u0131\u00dcnl\u00fc fast food zinciri \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 'eli pantolonunda' g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!\u0130srail M\u0131s\u0131r'a do\u011fal gaz sevkiyat\u0131na ba\u015flad\u0131
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