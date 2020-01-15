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  4. Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Medvedev hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev hükümetin istifasını verdiğini açıkladı.

Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya hükümet istifa

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
aynı şey amrikada da bekleniyor galiba
Bismillah. Neler oluyor...!
ilginç ... demekki onların koltukları , dikenli ...
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