HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!

Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı.

Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!

Nihah memuru, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkarak nikah kıydı.

Rusya’nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu.

0e871340664bd96ffe1dcbe120f568f1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü. Nikah memurunun “Sizi karı koca ilan diyorum” demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı.

96a72952b894e4dae4f748a868e3d85a

Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı.

RUSYA'DA SON DURUM

Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
EastMed anlaşması, Yunanistan parlamentosundan geçtiEastMed anlaşması, Yunanistan parlamentosundan geçti
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

En Çok Okunan Haberler

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
İtalya’da kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı

İtalya’da kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı

EastMed anlaşması, Yunanistan parlamentosundan geçti

EastMed anlaşması, Yunanistan parlamentosundan geçti

ABD'de şiddetli deprem

ABD'de şiddetli deprem

İtalya restoranları ve barları yeniden açıyor

İtalya restoranları ve barları yeniden açıyor

İspanya son 24 saatte koronavirüsten 138 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 459'a yükseldi

İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailesinin berber mesaisi

İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailesinin berber mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.