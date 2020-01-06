Rusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştü

Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentinde, buz tabakası üzerindeki 30’a yakın araç buzun kırılması sonucu battı.Vladivostok kentinin Russkiy Adası’ndaki körfezde meydana gelen olayda kimse yaralanmadı.

Vladivostok Acil Durumlar Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, buza çıkma yasağını ihlal eden ve yan yana park eden araçların balıkçılara ait olduğu ifade edildi.

​Bazı balıkçıların yardım gelmeden araçlarını sudan çıkarmayı başardığı, diğer araçların buzdan çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yardım ettiği aktarıldı.

Araçların battığı yerde su derinliğinin en fazla 2 metre olduğu bildirildi.

