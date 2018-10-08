HABER

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir köprünün altında düzenlenen sokak defilesi, polis engeliyle karşılaştı.

Modacılar defileyi devam ettirince, polisin de dahil olduğu bir format ortaya çıktı.

Rusya'da ilginç defileye polis baskını

1 / 12

Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir köprünün altında düzenlenen sokak defilesi, polis engeliyle karşılaştı.
2 / 12

Bir modaevi, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Turgenevski köprüsünün altında defile yapma kararı aldı.
3 / 12

Sokak defilesi üzerine sürekli defileler organize eden modaevi güzel bir konsept çalışmasıyla defileyi başlattı.
4 / 12

Moda tutkunlarının izlediği defilede konsept olarak eski Rus toplu taşıma araçları ve içinde ateş yanan variller kullanıldı.
5 / 12

Defile sürerken köprünün altına polisler geldi.
6 / 12

Defile sorumluları ile görüşen polisler defilenin izinsiz gerçekleştiğini, müziğin kapatılmasını ve ateşin söndürülmesi gerektiğini söyleyerek defileyi durdurmaya çalıştı.
7 / 12

Defileciler ise polisin durdurma kararını reddetti. Polis ise bu kez kendi çözümüyle defileyi durdurmaya çalıştı.
8 / 12

MODA FOTOĞRAFÇISI BU ANLARI FOTOĞRAFLAYINCA ORTAYA POLİS TEMALI DEFİLE ÇIKTI

MODA FOTOĞRAFÇISI BU ANLARI FOTOĞRAFLAYINCA ORTAYA POLİS TEMALI DEFİLE ÇIKTI
Yangın tüpleriyle varillerdeki ateşi söndüren polisler müziklerin de kapatılmasını istedi.
9 / 12

Yapılan defilede polisin varildeki ateşi yangın tüpüyle söndürmesi sırasında mankenler defileye devam etti. Defile fotoğrafçısı Mikhail Chekalov ise bunu fırsat bilerek çekimlere devam etti ve Rus polisinin de dahil olduğu bir sokak defilesi fotoğrafladı.
10 / 12

Organizatörler defileyi engellemeye çalışan polisin tüm girişimlerine rağmen defileyi sürdürürken, sönen varillerin yerine araç farları kullanıldı.
11 / 12

Müziksiz devam eden defilede modacılar polisin müdahalesini eleştirerek, "Bu tür müdahaleler kültürel gelişimi engelliyor" ifadelerini kullandı.
12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya defile

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

Tarlanın göbeğinde kafesin içinde bulundu!

Tarlanın göbeğinde kafesin içinde bulundu!

Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.