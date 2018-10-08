Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

Modacılar defileyi devam ettirince, polisin de dahil olduğu bir format ortaya çıktı.

Rusya'da ilginç defileye polis baskını

1 / 12 Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir köprünün altında düzenlenen sokak defilesi, polis engeliyle karşılaştı.

2 / 12 Bir modaevi, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Turgenevski köprüsünün altında defile yapma kararı aldı.

3 / 12 Sokak defilesi üzerine sürekli defileler organize eden modaevi güzel bir konsept çalışmasıyla defileyi başlattı.

4 / 12 Moda tutkunlarının izlediği defilede konsept olarak eski Rus toplu taşıma araçları ve içinde ateş yanan variller kullanıldı.

5 / 12 Defile sürerken köprünün altına polisler geldi.

6 / 12 Defile sorumluları ile görüşen polisler defilenin izinsiz gerçekleştiğini, müziğin kapatılmasını ve ateşin söndürülmesi gerektiğini söyleyerek defileyi durdurmaya çalıştı.

7 / 12 Defileciler ise polisin durdurma kararını reddetti. Polis ise bu kez kendi çözümüyle defileyi durdurmaya çalıştı.

8 / 12 MODA FOTOĞRAFÇISI BU ANLARI FOTOĞRAFLAYINCA ORTAYA POLİS TEMALI DEFİLE ÇIKTI Yangın tüpleriyle varillerdeki ateşi söndüren polisler müziklerin de kapatılmasını istedi.

9 / 12 Yapılan defilede polisin varildeki ateşi yangın tüpüyle söndürmesi sırasında mankenler defileye devam etti. Defile fotoğrafçısı Mikhail Chekalov ise bunu fırsat bilerek çekimlere devam etti ve Rus polisinin de dahil olduğu bir sokak defilesi fotoğrafladı.

10 / 12 Organizatörler defileyi engellemeye çalışan polisin tüm girişimlerine rağmen defileyi sürdürürken, sönen varillerin yerine araç farları kullanıldı.

11 / 12 Müziksiz devam eden defilede modacılar polisin müdahalesini eleştirerek, "Bu tür müdahaleler kültürel gelişimi engelliyor" ifadelerini kullandı.