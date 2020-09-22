HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da korkunç görüntüler! Rap şarkıcısı yayalara böyle çarptı

Rusya’da korkunç görüntüler! Rap şarkıcısı yayalara böyle çarptı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Rusya’da rap şarkıcısının kullandığı aşırı süratli araç önce başka bir araca, ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Ostozhenka Caddesi'nde aşırı hızla giden lüks bir araç önce yan yoldan çıkan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yönü yayaların yürüdüğü kaldırıma doğru dönerken, araç daha sonra kaldırımdaki 2 kişiye çarptı. Yayalar aracın çarpmasıyla birlikte savrulup bir binanın duvarına çarpınca ortaya korkunç görüntüler çıktı. Üçüncü bir yaya ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ÜLKENİN ÜNLÜ RAP ŞARKICISI GÖZATLINA ALINDI

Kazada yayalara çarpan aracın sürücüsünün ülkenin ünlü rap sanatçısı Elley olarak tanınan Elmin Guliev olduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderilirken, aracın çarptığı kişilerden birinin Moskova Devlet Dil Bilimi Üniversitesi (MSLU) öğretim görevlilerinden Nadezhda Tukhtarova (40) olduğu ve Tukhtarova’nın hastanede bacağının kesildiği açıklandı. Diğer yayanın ise Ürdün asıllı genç bir kadın olduğu ve onun da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Rap sanatçısı Elley polisler tarafından gözaltına alınırken, ilk testlerde alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın ve Elley’in sorgusunun devam ettiği açıklandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldiKoronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı!
12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı!
Sevilla Haritası nedir?
Sevilla Haritası nedir?
ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Rusya’nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem
Rusya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu
Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.