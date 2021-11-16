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Rusya’da korkunç kaza! Yanarak can verdi

16.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, TIR ile çarpışan arabasında yanarak can verdi.

Rusya’da korkunç kaza! Yanarak can verdi

Rusya’nın Tver Bölgesindeki Rameşkovski kentinin Tver-Bezhetsk otoyolunda yağmur nedeniyle bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen TIR'a çarpan araç, savrularak yoldan çıktı. Aracın çarptığı TIR sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki durağı teğet geçerek ormanlık alana daldı.

YANAN ARAÇTA CAN VERDİ

Kazadan sonra bölgeye giden kurtarma ekipleri, ormanlık alana giren 41 yaşındaki TIR sürücüsünü kurtardı. Araçtaki yangın nedeniyle sürücünün kurtarılması zorlaşırken, 31 yaşındaki diğer sürücü ise yanarak can verdi.

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TIR sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da öğrenildi.

Tver Bölgesi Soruşturma Komitesi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya
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