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Rusya'da korkunç saldırı! Komşusu içindeyken asansörü bombayla havaya uçurdu

01.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşanan kan donduran olayda bir kişi, komşusu binanın asansörünü tamir ederken ses çıkardığı gerekçesiyle asansörü bombayla havaya uçurdu.

Rusya'da korkunç saldırı! Komşusu içindeyken asansörü bombayla havaya uçurdu

Rusya’nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen kişi hayatının dehşetini yaşadı. Binada yaşayan bir başka kişi, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi. Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam asansörü havaya uçurdu.

AĞIR YARALANDI

Patlamanın etkisiyle asansör kabininde parçalanmalar oluşurken, asansör içindeki kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçuran kişinin evine polisler baskın düzenledi. Rusya Soruşturma Komitesi, baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve araç gereçlerin ele geçirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde komşusunun sürekli asansörü tamir ettiğini ve bu sırada gürültü çıkardığını savunarak, bu nedenle asansöre bomba koyduğunu ve planını uyguladığını söyledi.

Gözaltında tutulan zanlının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği ve büyük olasılıkla tutuklanacağı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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