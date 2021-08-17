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  4. Rusya'da korkunç kazası! Askeri nakliye uçağı böyle çakıldı

Rusya'da korkunç kazası! Askeri nakliye uçağı böyle çakıldı

17.08.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Rusya'da IL-112V tipi bir askeri nakliye uçağı, Moskova'nın Kubinka bölgesindeki havaalanına inişi sırasında düştü.

DÜŞEN UÇAKTA ÜÇ PERSONELİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğu ve içerisinde 3 personelin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Ormanlık bir alana yakın noktadaki Kubinka havaalanına inişi sırasında eğitim uçuşu yapan IL-112V hafif nakliye uçağı düştü" denildi.

Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Rusya
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