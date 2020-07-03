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Rusya’da koronavirüs aşısında umut veren gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Rusya’da geçtiğimiz haftalarda gönüllüler üzerinde denenmeye başlayan koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmaları devam ediyor.

Rusya’da koronavirüs aşısında umut veren gelişme

Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen klinik çalışmalarında, aşı yapılan gönüllülerin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan koronavirüs aşısı klinik deneyleri devam ediyor. Ülkedeki vaka sayıları artış gösterirken, gönüllüler üzerinde yapılan ilk aşı denemelerine ilişkin açıklama geldi.

İLK DENEME BAŞARILI

Klinik deneylerde araştırmacı olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisi için kurulan ekibin başkanlığını yapan Svetlana Volchikhina, “İlk gönüllü grubun aşı denemeleri üzerinden iki hafta gibi bir süre geçti. Aşı denemeleri yapılan kişilerin durumları iyi. Ciddi bir durumla karşılaşmadık. Doktorlar gönüllülerin sağlık durumunu her gün takip ediyor. Ateşleri, kan basınçları ölçülüyor ve gerekli testler yapılıyor. İkinci gönüllü grubu da aynı şekilde” ifadelerini kullandı. Koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişilerin, Burdenko Askeri Hastanesi’nde uzmanlar tarafından sürekli kontrol altında ve karantinada oldukları belirtildi.

RUSYA’DA SON DURUM

Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakasına sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 683 olurken, vaka sayısı ise 661 bin 165’e ulaştı.

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