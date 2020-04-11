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Rusya'da koronavirüs paniği! 180 doktora virüs bulaştı hastane boşaltıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2020 23:27 | Son Güncelleme

Rusya’da bir hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı. Hastanenin başhekimi yoğun bakıma alındı.

Rusya'da koronavirüs paniği! 180 doktora virüs bulaştı hastane boşaltıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ve bölgenin en büyük hastanelerinden olan No Mitin’de görev yapan doktorlarda koronavirüs belirtilerine rastlanırken, doktorların tümüne koronavirüs testi yapıldı.

Hastane de görev yapan 180 doktor ve başhekimde koronavirüs tespit edildi. Hastanenin Başhekimi Yulia Sergeeva’nın koronavirüs nedeni ile yoğun bakım alınırken, hastane tamamen boşaltıldı. Hastane yatan hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin kapısına 20 Nisan’a kadar kapalı olduğuna dair yazı asıldı.

Yetkililer, başhekiminde içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu açılarken, Rusya’da koronavirüs ile ilgili artan vaka ve çalışmalara dair Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’da açıklama yaptı. Peskov, yaptığı açıklamada “Moskova’da koronavirüs ile ilgili durum zor, hastanelerin hepsi acil durum modunda çalışıyor. Muhtemelen, önümüzdeki birkaç hafta içinde koronavirüs vakalarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız” dedi.

"ASKERİ GEÇİT TÖRENİNİ MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Peskov, Rusya’da 9 Mayıs’ta yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını neden ile ileri bir tarihe ertelenen Rusya’nın Zafer Bayramı törenleri ile ilgili, Zafer Bayramı Geçit Töreninin resmi bir karar alınmamasına rağmen ertelenebileceğini söyledi. Peskov, yaşanan aksiliklere rağmen geçit töreninin mutlaka gerçekleştirileceğini söylerken, ordu tarafından geçit törenlerine dair hazırlıkların sürdürüldüğünü ifade etti.

Sözcü, Rusya’da tüm önlemlere rağmen koronavirüsü vakalarında artış gözlendiğini ifade ederken, halka çağrıda bulundu. Peskov, "Halkımız sosyal izolasyon kurallarına uymazsa ve kendi karantinalarını gerçekleştirmezse Rusya’da vaka sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artabilir" diyerek herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Putin’in durumu hakkında da bilgiler aktaran Peskov, "Putin’in sağlığı yerinde. Herhangi bir problem yok. Çalışma programlarımızdan da gördüğünüz üzere hepimiz telekonferans yoluyla olsa bile çok çalışıyoruz" dedi.

İNGUŞETYA BAŞ MÜFTÜSÜ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Rusya’da koronavirüs etkisini arttırmaya devam ederken, Kafkasya’da da virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Çeçenistan Sağlık Bakanlığı bugün başkent Grozni’de 2 kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya’ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin Baş Müftüsü Abdurrahman Martazanov’un koronavirüs nedeni ile tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti. (İHA)

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