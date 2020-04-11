Rusya'da koronavirüs paniği! 180 doktora virüs bulaştı hastane boşaltıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ve bölgenin en büyük hastanelerinden olan No Mitin’de görev yapan doktorlarda koronavirüs belirtilerine rastlanırken, doktorların tümüne koronavirüs testi yapıldı.

Hastane de görev yapan 180 doktor ve başhekimde koronavirüs tespit edildi. Hastanenin Başhekimi Yulia Sergeeva’nın koronavirüs nedeni ile yoğun bakım alınırken, hastane tamamen boşaltıldı. Hastane yatan hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin kapısına 20 Nisan’a kadar kapalı olduğuna dair yazı asıldı.

Yetkililer, başhekiminde içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu açılarken, Rusya’da koronavirüs ile ilgili artan vaka ve çalışmalara dair Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’da açıklama yaptı. Peskov, yaptığı açıklamada “Moskova’da koronavirüs ile ilgili durum zor, hastanelerin hepsi acil durum modunda çalışıyor. Muhtemelen, önümüzdeki birkaç hafta içinde koronavirüs vakalarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız” dedi.