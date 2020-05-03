Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 134 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı.

Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 8,6 olurken, yeni vakaların yüzde 50,3'ü hastalık belirtisi taşımıyor.

VAKALARIN YARIDAN FAZLASI MOSKOVA'DA

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 948 artarak 68 bin 606'ya yükseldi.

Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 9,5 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 174 bin olmak üzere, bugüne kadar 4 milyon 100 binden fazla testin yapıldığını ve yaklaşık 215 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

ORDU VE ASKERİ OKULLARDA VAKA SAYISI 2 BİN 900'Ü AŞTI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 78 artarak 1177'ye ulaştığı, bir hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.