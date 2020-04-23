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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı iki gündür düşüşte

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Rusya’da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş ikinci gününde. Son 24 saatte 81 bölgede 4774 koronavirüs vakası tespit edildi. Dün kaydedilen vaka sayısı ise 5236’ydı.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı iki gündür düşüşte

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında gün içinde 4774 vaka tespit edildi. Vakalardan 1959’u başkent Moskova’da, 688’i Moskova bölgesinde, 19’u St. Petersurg’da, 97’si Murmansk bölgesinde kaydedildi.

Yeni vakaların 2282’sinin temas kaynaklı olduğu ve hiçbir semptom göstermediği belirtildi. Gün içinde ölen kişi sayısı ise 42 oldu.

Böylece şimdiye kadarki toplam vaka sayısı 62 bin 773’e yükseldi, 555 kişi öldü, 4891 kişi iyileşti.

Diğer yandan vaka sayısında iki gün art arda düşüş gözlemlendi. 21 Nisan’da 5642, dün 5236 vaka tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya koronavirüs Vaka

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