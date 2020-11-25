HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Rusya'da ikinci kez koronaya yakalanan vakaya rastlanmadı'

'Rusya'da ikinci kez koronaya yakalanan vakaya rastlanmadı'

25.11.2020 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Rusya'da ikinci kez koronaya yakalanan vakaya rastlanmadı'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ikinci kez yakalanan hiç bir vakanın kaydedilmediğini, buna karşılık bu tür vaka sayısının dünya genelinde 24 olduğunu söyledi.

Popova, Kovid-19'a karşı antikor seviyesindeki azalmanın virüse karşı bağışıklığın kaybolduğu anlamına gelmediğini, bunun yanında nüfusun yüzde 3-5’inin enfeksiyona karşı hiç koruma geliştiremeyebileceğini belirtti.

Popova, şu ifadeleri kullandı: “Virüsle her karşılaşma bir bağışıklık tepkisi bırakır, bu verilerle kanıtlanmıştır. Her şeyin ortadan kaybolduğunu söylemek doğru olmaz. Hiçbir şey kaybolmadı. Bugün dünyadaki tüm bilim insanlarının önündeki en önemli soru şudur: Hangi titre, yani tespit edilen hangi miktar (antikor) koruyucudur. Bununla ilgili kesin bilgiye şu ana kadar hiç kimse sahip değil.”

Antikorların hiçbir yere kaybolmadığını, ancak vücudun savaşacak hiçbir şey olmadığında büyük bir miktara ihtiyaç duymadığı için seviyelerinin düşebileceğine vurgu yapan Popova, “Herhangi bir hastalık sonrasında antikor miktarı her zaman düşer” dedi.

Koronavirüste insanlar için tehlikeli bir mutasyon olmadığının altını çizen Popova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün gözlemlediğimiz tüm değişimler virüsün insana karşı değiştiği anlamına gelmiyor, virüs bu değişikliklerden ne daha kötü, ne daha iyi, ne de daha ağır bir duruma geçmiyor. Bugün ne Rusya ne de dünyanın başka bir yerinde böyle bir değişim yok.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı
Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Oyun makinesinin kilidini kırıp paraları çalan çocuklar böyle görüntülendi

Görüntüleri izleyince şoke oldu

Bursa'da drift atan kişiye ağır ceza! Korkutan anlar kamerada

Korkutan anlar! Bedeli ağır oldu

Beyaz Saray'da geleneksel tören: Hindiler affedildi

Beyaz Saray'da geleneksel tören: Hindiler affedildi

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi

Şaşırtan anları böyle görüntüledi

Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi

Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.