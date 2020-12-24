Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, Kovid-19'a karşı toplu aşılama aralık başında başladı ancak vaka sayısında artış sürüyor.

Salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısı görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 29 bin 935 artarak 2 milyon 963 bin 688'e, iyileşen sayısı da 26 bin 890 artışla 2 milyon 370 bin 857'ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı ülke genelinde 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek" günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti, toplam ölüm sayısı 53 bin 96'ya çıktı.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 203 artarak 764 bin 789'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artışla 10 bin 689'a yükseldi.

TOPLU AŞILAMA BAŞLADI

Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince "EpiVakKorona" aşı adayları geliştirildi. 3. faz klinik deneyleri henüz tamamlanmayan aşıların üretimi bir süre önce başladı, ardından toplu aşılama sürecine geçildi.