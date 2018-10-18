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Rusya'da L-39 tipi bir eğitim uçağı düştü! Ekipler alarma geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde L-39 tipi bir eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası harekete geçen ekiplerin pilotu arama çalışmaları sürüyor.

Rusya'da L-39 tipi bir eğitim uçağı düştü! Ekipler alarma geçti

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Toplu Haberleşme Bölümü Krasnodar bölgesinde bölgesinde L-39 tipi bir eğitim uçağının düştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada arama kurtarma ekibinin harekete geçtiği ve pilotu arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. Bakanlık uçağın teknik bir arızadan dolayı düştüğünü aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya krasnodar L-39 eğitim uçağı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu rusyanında ne kadar çok uçağı düşüyor
Bu Ruslar uçak kullanmayı bilmiyor.Hergün yeni bir uçak vakası. Herhalde Votkayı fazla kacırıyorlar.
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