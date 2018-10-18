Rusya'da L-39 tipi bir eğitim uçağı düştü! Ekipler alarma geçti

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Toplu Haberleşme Bölümü Krasnodar bölgesinde bölgesinde L-39 tipi bir eğitim uçağının düştüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada arama kurtarma ekibinin harekete geçtiği ve pilotu arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. Bakanlık uçağın teknik bir arızadan dolayı düştüğünü aktardı. (İHA)
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