HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti

Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Rusya’da marketten alışveriş yapan bir kişi, marketten çıkarken asılı bulunan şişeden dezenfektan içti.

Korona virüs salgını başladıktan sonra tüm dünya ülkeleri farklı uygulamalar ile salgının önüne geçmeye çalışıyor.

Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden olan Rusya'da da tedbirler uygulanmaya devam ederken, tüm alışveriş merkezleri, market, eczane ve çeşitli esnaf gruplarına dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirildi. Mağaza ve dükkanlara girenler dezenfektan kullanarak alışveriş yapıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da ise bir müşterinin görüntüleri ülkede gündem oldu. Bir marketten alışveriş yapan kişi kasiyere ödeme yaptıktan sonra kapı girişine asılan dezenfektan şişesine yöneldi. Müşteri çeşmeden su içer gibi dezenfektan şişesine ağzını dayayarak dezenfektanı içmeye başladı. Bir süre şişenin içindeki dezenfektanı içen kişi sendeleyerek marketten çıktı. Olayı fark eden market görevlileri, sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Dezenfektanı içen kişiye ne olduğu ile ilgili bir bilgi edinilemezken, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak market müşterisiyle alay etti.

MOSKOVA'DA 190 DÜKKAN KAPATILDI

Rusya'da salgın ile mücadelede ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ederken, virüsün en fazla görüldüğü Moskova'da katı tedbirler uygulanıyor. Moskova Belediyesi, son yaptığı açıklamada mağaza ve dükkanlarda halkın kullanımı için dezenfektan bulundurmayan birçok mekana cezalar verildiğini açıkladı. Bazı iş yerlerine para cezaları kesilirken, sürekli kurallara uymayan toplam 190 iş yerinin mühürlenerek kapatıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Times: İstanbul'daki kazılara göre Vikingler o kadar güçlü değildiTimes: İstanbul'daki kazılara göre Vikingler o kadar güçlü değildi
Koruyucu aile nasıl olunurKoruyucu aile nasıl olunur
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Oğlu canının derdinde, kral babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, kral babası haremiyle otelde!
Şişelerle yaptığı denge şovuyla kendisine hayran bıraktı
Yaptığı şovla kendisine hayran bıraktı
Dünya'ya yaklaşan gök cisminin eski bir roket parçası olduğu öne sürüldü
Dünya'ya yaklaşan cismi eski bir roket parçası mı? Asteroid mi?
İç çamaşırlarını değiştirmiyorlar! Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Times: İstanbul'daki kazılara göre Vikingler o kadar güçlü değildi
Times: İstanbul'daki kazılara göre Vikingler o kadar güçlü değildi
Kayseri'de iki genç kız hayalet kılığına girdi! Gören kahkahaya boğuldu
Yer: Kayseri! Gören kahkahaya boğuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.