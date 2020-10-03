HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu

Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Rusya’da bulunan Kamçatka bölgesinde kıyılara milyonlarca deniz canlısı vurunca Rus hükümeti doğal felaket üzerine araştırma başlattı.

Rusya’nın Büyük Okyanus’a kıyısı bulunan Kamçatka Bölgesi'ndeki Sahalin Adaları, Kuril Adaları ve Paramuşir Adası çevrelerinde yaşayanlar, 3 gün önce birçok deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeden görüntü ve numune alınmasından sonra daha çok deniz canlısı kıyıya vurdu. Bölge halkı, başlayan doğal felaketi görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rus basını bu görüntüleri kullanarak haberler yapınca bölgeye çok sayıda uzman gönderildi. Ahtapot, balina, yengeç, denizaslanı ve milyonlarca küçük canlı türünün kıyıya vurarak öldüğünün anlaşılması üzerine Rusya Hükümeti’de açıklama yaptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev yaptığı açıklamada felakete yol açan sebebin araştırılması için talimat verdiklerini ve araştırma sonuçlarına göre hemen önlem alacaklarını söyledi.

ÖLÜMLERİN SEBEBİ KİMYASALLAR

Kamçatka Bölgesi Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Başkan Vekili Aleksey Kumarkov kendi imkanlarıyla yaptıkları ilk araştırmalara göre, deniz suyunda normalin 2 katı oranında fenol madde bulunduğunu açıkladı. Kumarkov bölgedeki atık sular yoluyla denize taşına madde nedeniyle deniz canlıların ölebileceğini ayrıca denizde sörf yapan kişilerin ve yerel sakinlerin gözlerinin şiştiğini vücutlarının ise tahriş olduğunu aktardı. Acil önlem alınması gerektiğini söyleyen Kumarkov felaketin daha da büyümesi durumunda tüm okyanusun bundan etkilenebileceğini ifade etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Yer: Tokat! Görenler hayrete düştüYer: Tokat! Görenler hayrete düştü
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Görenler hayrete düştü! Tehlikeli yolculuk böyle görünülendi
Yer: Tokat! Görenler hayrete düştü
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Diyarbakır merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı
AK Partili vekil Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı
AK Partili vekil koronaya yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.