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Rusya'da Navalny yanlıları sokağa indi: En az bin kişi gözaltında

23.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Rusya genelinde binlerce kişi, muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıktı. Başkent Moskova olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ülke genelindeki gösterilerde aralarında Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya'nın da bulunduğu binden fazla kişi gözaltına alındı. Moskova’da 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alınma görüntüleri ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Bunun üzerinde Navalny destekçileri ülke genelinde protesto çağrıları yapmıştı. Navalny destekçileri sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde eylemlerine başladı. Polis tarafından eylemcilere gösterilerin izinsiz olması gerekçe gösterilerek müdahale edilirken, öğle saatlerine kadar 237 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Göstericiler protestolarında Rusya lideri Vladimir Putin’in aleyhinde sloganlar atarak gösterilerine devam ederken, polis göstericilere müdahale etmeye devam ediyor.
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EN AZ BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Rusya’nın doğusunda Navalny’ye destek mitinglerinde büyük olaylar çıkarken, başkent Moskova’da da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda toplanan göstericilere polis müdahale ederken, şu ana kadar yalnızca Moskova’da yüzlerce göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ülke genelinde ise binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Göstericiler polisin müdahalesine rağmen Puşkin Meydanı çevresinde gösterilerini sürdürürken, özellikle metro istasyonlarında toplanıp "Putin istifa", "Navalny’ye özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

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NAVALNY'NİN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Navalny destekçilerinin Moskova’da polise karşı direnişi devam ederken, Navalny’in eşi Yulia Navalnaya'nın da Puşkin Meydanı’nda polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan Yulia Navalnaya ile birlikte Navalny’nin “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” yöneticileri ve çalışanlarının da polis tarafından gözaltına alındığı ve bu kişilerin gözaltı merkezinde tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

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14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Moskova ve birçok kentte olaylar büyüyerek devam ederken, Moskova’dan yayılan bir görüntü ülkede tartışmalara neden oldu. Puşkin Meydanı’nda sırt çantalı 14 yaşındaki bir çocuk, “Ben gösterileri izlemeye geldim” demesine rağmen polis tarafından gözaltına alınınca o anın görüntüleri ülkede tepkilere neden oldu. Moskova Çocuk Hakları Temsilcisi Olga Yaroslavskaya, polis tarafından çocuğun gözaltına alınmasını eleştirerek çocuğun durumu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ENGELLEME GELMEYE BAŞLADI

Navalny destekçileri, protestoların devam etmesi için sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yapmaya devam ederken, Rus telekominikasyon kuruluşu Roskomnazor özellikle ülkenin en büyük sosyal medya kuruluşu olan Vkontakte’de yayın yapan birçok hesabı engelleme kararları çıkardı. Birçok hesabın engellendiğine dair bilgiler gelirken, mahkeme kararları ile daha çok sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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"PUTİN SARAY YAPTIRIYOR" İDDİASI

Öte yandan Rus muhalif Aleksey Navalny ve ekibi tarafından hazırlanan videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı öne sürüldü.

Navalny’ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 70 milyon kişinin izlediği "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videoda, Putin’in Karadeniz kıyısında kendisi için saray yaptırdığı kaydedildi.

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Söz konusu sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı ileri sürüldü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları eleştirerek, “Putin’in böyle bir sarayı yok. Kendisinin herhangi bir sarayı bulunmuyor.” demişti. (AA / İHA)

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