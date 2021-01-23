Rusya'da Navalny yanlıları sokağa indi: En az bin kişi gözaltında

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Bunun üzerinde Navalny destekçileri ülke genelinde protesto çağrıları yapmıştı. Navalny destekçileri sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde eylemlerine başladı. Polis tarafından eylemcilere gösterilerin izinsiz olması gerekçe gösterilerek müdahale edilirken, öğle saatlerine kadar 237 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Göstericiler protestolarında Rusya lideri Vladimir Putin’in aleyhinde sloganlar atarak gösterilerine devam ederken, polis göstericilere müdahale etmeye devam ediyor.

EN AZ BİN KİŞİ GÖZALTINDA Rusya’nın doğusunda Navalny’ye destek mitinglerinde büyük olaylar çıkarken, başkent Moskova’da da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda toplanan göstericilere polis müdahale ederken, şu ana kadar yalnızca Moskova’da yüzlerce göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ülke genelinde ise binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Göstericiler polisin müdahalesine rağmen Puşkin Meydanı çevresinde gösterilerini sürdürürken, özellikle metro istasyonlarında toplanıp "Putin istifa", "Navalny’ye özgürlük" şeklinde sloganlar attı. NAVALNY'NİN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Navalny destekçilerinin Moskova’da polise karşı direnişi devam ederken, Navalny’in eşi Yulia Navalnaya'nın da Puşkin Meydanı’nda polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan Yulia Navalnaya ile birlikte Navalny’nin “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” yöneticileri ve çalışanlarının da polis tarafından gözaltına alındığı ve bu kişilerin gözaltı merkezinde tutulmaya devam edildiği öğrenildi. 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI Moskova ve birçok kentte olaylar büyüyerek devam ederken, Moskova’dan yayılan bir görüntü ülkede tartışmalara neden oldu. Puşkin Meydanı’nda sırt çantalı 14 yaşındaki bir çocuk, “Ben gösterileri izlemeye geldim” demesine rağmen polis tarafından gözaltına alınınca o anın görüntüleri ülkede tepkilere neden oldu. Moskova Çocuk Hakları Temsilcisi Olga Yaroslavskaya, polis tarafından çocuğun gözaltına alınmasını eleştirerek çocuğun durumu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

