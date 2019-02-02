Rusya da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı Askıya Aldı

Trump açıklamasında, “Uzunca bir zamandır Rusya, INF anlaşmasını ihlal ediyor ve hiçbir yaptırımla karşılaşmadan, gizlice yurtdışındaki askerlerimiz ve müttefiklerimize yönelik doğrudan tehdit içeren yasaklı füzeler geliştiriyor. Rusya bu davranışlarıyla anlaşmayı ihlal ederken biz bu anlaşmaya bağlı kalmayacağız” dedi.

Başkan Donald Trump, dün yaptığı açıklamada anlaşmayı askıya aldıklarını açıklarken Kremlin’i de anlaşma şartlarını kasıtlı olarak ihlal etmekle suçladı.

Putin ayrıca Rusya’nın aralarında hipersonik olanların da bulunduğu yeni füzeler geliştirmek üzere çalışmalar yapacağını bildirdi. Rusya cumhurbaşkanı ayrıca savunma ve dışişleri bakanlarından Amerika’yla silahsızlanma görüşmesi yapmamasını istedi.

Putin televizyondan yayınlanan konuşmasında, “Amerikalı ortaklarımız anlaşmayı askıya aldıklarını duyurdu ve biz de askıya alıyoruz.” dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD’nin kararın ardından kendi ülkesinin de soğuk savaş döneminde imzalanan ve INF olarak bilinen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı askıya aldığını açıkladı. Amerika bu konudaki kararını dün almıştı.

Ancak bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump olası bir anlaşmaya da açık kapı bıraktı.

Trump, “Umarım herkesi büyük ve güzel bir odada bir araya getirir ve daha iyi olabilecek bir anlaşma yaparız. Elbette bunun olmasını isterim. Ancak herkesin buna uyması şart” diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Amerika’nın anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıldı ve hem Amerika hem de Rusya’nın arasındaki görüş ayrılıklarını yapıcı diyaloglarla çözmeleri istendi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması, Amerika ve Sovyetler Birliği tarafından 1987 yılında, menzili 500 ila 5 bin 500 olan, karadan havaya fırlatılan ve nükleer başlık taşıyabilen füzelerin geliştirilmesini yasaklamak amacıyla imzalanmıştı. Belge bu kapsamda dünyada imzalanan ilk anlaşmaydı.

INF şartlarının ihlal edilmesi

Amerika, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik iddialarını gittikçe daha yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı.

Amerika savunma ve istihbarat yetkililerinin Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair iddialar 2014 yılına kadar gidiyor. Amerikalı yetkililere göre Rusya, 9M729 füzelerini kullanmaya başladı ve ilerleyen yıllarda da anlaşmanın sınırlarını zorlayan füze denemeleri yaptı.