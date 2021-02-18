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Rusya’da ortaya çıkan mavi köpeklerin gizemi çözüldü

18.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Rusya’da ortaya çıkan mavi köpeklerin gizemi çözüldü

Rusya’nın Dzerzhinsk kentinde ortaya çıkan mavi köpekler geçen hafta uluslararası basında kendine yer bulmuştu. Yetkililerin fotoğrafların sahte olduğunu iddia etmesine rağmen, hayvanların kapalı bir fabrikadaki kimyasal atık nedeniyle renklerinin maviye döndüğü açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Dzerzhinsk kentinde yaşayanlar, terk edilmiş bir kimya fabrikasının yakınında sokaklarda dolaşan parlak mavi köpeklerin görülmesi nedeniyle ürkütücü bir manzarayla karşılaşmıştı. Kullanıcılar, sosyal medyada hızla viral hale gelen köpeklerin fotoğraflarını Twitter'da paylaşmış, konuya ilişkin açıklama yapan fabrika yetkilileri hayvanların fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığını ve şaka olabileceğini ileri sürmüştü.

NEDENİ FABRİKA ATIKLARI

Ancak, gerçek ortaya çıktı. Reuters tedavi altına alınan hayvanların fotoğraflarını yayınladı. Adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen köpeklerin, 2015 yılında iflas eden bir fabrikadan sızan zehirli kimyasal atıklardan etkilendiği aktarıldı.

Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikasının hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisi olduğu ve köpeklerin imalatta kullanılan soluk mavi renkli bakır sülfata maruz kalmadığı için kürklerinin boyanmış olabileceği ifade edildi.

"ONLARIN MASRAFLARINI KARŞILAYAMAYIZ"

Fabrikanın eski müdürü Andrey Mislivets Ria Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bölgede evsiz köpekler dolaşıyor. Belki de binalardan birinde bir tür kimyasal kalıntı buldular, örneğin bakır sülfat içine yuvarlanmış olabilirler. Birkaç yıl önce, bazı köpeklerin doğal olmayan renklerle boyandığını fark ettim. Kimse onları kontrol etmiyor. Biz evsiz hayvanları yakalama ve kısırlaştırma maliyetlerini karşılayamayız” ifadelerini kullandı.

YARDIMLARINA GÖNÜLLÜLER KOŞTU

Bununla birlikte, Dzerzhinkoye bölgesinde yaşayan halk kompleksin sahibi olan Orgsteklo ile köpeklerin güvenli sağlamak için bir görüşme yaptı. Bu tür kimyasalların köpeklerin sağlıkları için ciddi bir risk oluşturaibleceği belirterek, şirketin sorumluluk alması istendi. Şİrket sorumluluk almayı reddedince, maviye boyanan hayvanlar gönüllüler tarafından bir barınağa yerleştirildi.

2'Sİ SAHİPLENİLDİ

Daha önce, bu kimyasalların köpeklerin cildine zarar vereceğine inanıyordu, ancak veteriner incelemesinden sonra tedaviye alınan 7 köpeğin şu an için sağlıklı olduğu ifade edildi. Ayrıca 2 köpeğin yuvalandığı belirtildi.

Öte yandan, daha önce 2017’de Hindistan’ın Mumbai kentinde mavi renkli köpekler görülmüştü.Bir imalat şirketinin, boyaları Kasandi Nehri'ne döktüğü ortaya çıkmış ve durum halkın tepkisine yol açmıştı. . Kısa bir araştırmanın ardından, Maharashtra Kirlilik Kontrol Kurulu, daha fazla kirlenmeyi önlemek için tesisi kapatmıştı.

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