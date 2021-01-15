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Rusya’da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı

15.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Rusya’da trafik polislerinin kontrol etmek istediği aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca polisle birlikte uzun süren bir kovalamaca yaşandı.

Rusya’ya bağlı Yahudi Özerk Bölgesi’nde bulunan Birobican şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kontrol eden trafik polisleri bir aracı durdurmak istedi. Sürücü polislerin ikazına rağmen durmayıp gaza basınca şehirde uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Trafik polisleri araçlarıyla hız yapan aracı takibe başladı. Karlı yollarda manevralar yapan aracın sürücüsü teslim olmamakta diretti. Bu kez trafik polislerine başka ekipler de katılınca kovalamaca kaosa döndü. Polisler aracın sürücüsünü durdurabilmek için defalarca sürücünün önünü kesti.

KAPUTUN ÜZERİNE ÇIKAN POLİSE RAĞMEN GAZA BASTI

Son olarak 2 polis aracı sürücüyü bir sokakta sıkıştırdı. Direnmekte ısrar eden aracın sürücüsü gaza basmaya devam edince bir polis aracın kaputuna çıktı. Sürücü ise kaputun üzerindeki polisle birlikte aracı sürmeye devam etti. Polis kaputun üzerinden düştükten sonra polisin kıskacından kurtulan sürücü aracını başka bir köşede bırakıp kaçmaya çalıştı. Polisler ise ortalığı birbirine katan sürücüyü bu sırada yakalamayı başardı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücü karakola götürüldü.

(İHA)

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