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Rusya'da Samsung'un 61 telefon modelinin satışı yasaklandı

22.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Rus mahkemesi, Rusya'da Samsung Pay sistemiyle ilgili bir patent davası nedeniyle Samsung Electronics'in 61 akıllı telefon modelinin ithalatını ve satışını yasakladı.

Rusya'da Samsung'un 61 telefon modelinin satışı yasaklandı

Samsung, temassız ödeme sistemi Samsung Pay ile ilgili bir patent ihlali nedeniyle Rusya'da dikkat çekici bir davayla karşı karşıya kaldı.

Reuters'ın haberine göre, açılan davada, İsviçre merkezli Sqwin SA şirketi, Samsung Pay'in, Rusya'daki elektronik ödeme sistemi patentini ihlal ettiğini iddia ediyor.

RIA'nın haberine göre, 27 Temmuz tarihli mahkeme kararı Sqwin SA'nın iddiasını onayladı, ancak söz konusu cihazları listelemedi.

Moskova Tahkim Mahkemesi 19 Ekim tarihli kararında ise şirketin Rusya'da ithal etmesi ve satması yasak olan 61 Samsung modelini sıraladı.

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SAMSUNG'UN KATLANABİLİR TELEFONLARI DA LİSTEDE

Tahkim dosyasındaki verilere göre, listede 2017 piyasaya sürülen Samsung Galaxy J5'ten en yeni Samsung Galaxy Z Flip ve Samsung Galaxy Fold modeline kadar 61 akıllı telefon var.

Kararın henüz yürürlüğe girmediği aktarılırken, Samsung'un bir ay içinde karara itiraz etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

SAMSUNG PAY ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Samsung Pay, Apple Pay (yüzde 30) ve Google Pay'in (yüzde 32) ardından yüzde 17 oranla Rusya'nın en çok kullanılan üçüncü temassız ödeme sistemi olarak kabul ediliyor.

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Uzmanlara göre, Google Pay ve Apple Pay de dava kapsamına girebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Rusya
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