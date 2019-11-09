HABER

Rusya’da sarhoş sürücü dehşet saçtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü, karşıya geçmekte olan yaşlı 3 kişiye çarptı.

Kaza, Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin Alatır şehrinde meydana geldi. Kazaya dair güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı 3 kişinin yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği görülüyor. Sağ şeritten giden araç yayalara yol vermek için dururken, sol şeritten gelen bir araç 3 kişiye çarpıyor. Yaşlı 3 kişi çarpmanın etkisiyle yolun farklı taraflarına savruluyor. Kaza sonrası trafikteki diğer araçların sürücüleri ve çevredekiler yerde yatan kazazedelerin yardımına koşuyor.

Yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamada, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve kaza anında sürücünün alkollü olduğu belirtildi.

(DHA)

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdıAmerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı
Yorum: Özgürlük mücadelesi daha bitmediYorum: Özgürlük mücadelesi daha bitmedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Kaza alkol

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Ülkede bazı polisler protestoculara katıldı!

Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

Ülke alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

ABD'de elektronik sigaradan 40 kişi ölmüştü! Nedeni belli oldu

ABD'de elektronik sigaradan 40 kişi ölmüştü! Nedeni belli oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula tahliye oldu

Eski Devlet Başkanı iki yıldır yolsuzluk suçlamalarıyla hapisteydi! Flaş gelişme yaşandı

Ursula von der Leyen: Avrupa gücün dilini öğrenmeli

AB Komisyonu Başkanı: Avrupa gücün dilini öğrenmeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.