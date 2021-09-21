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Rusya’da seçimlere hacker saldırısı gerçekleşti

21.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar korsanları Rusya’da seçimlere hacker saldırısı düzenledi. Böylece internet üzerinden oy kullanma sisteminin güvenilirliği tartışmaya açıldı.

Rusya’da seçimlere hacker saldırısı gerçekleşti

Rusya tarafından yapılan açıklamalara göre bu saldırılar ABD, Almanya ve Ukrayna gibi ülkeler merkez alınarak yapıldı.

Rusya’da genel parlamentonun alt kanadı olarak bilinen doma seçimlerine gidilmişti. Bu seçimler ile birlikte parlamentonun nasıl bir dağılıma sahip olacağı ortaya çıkıyor. Bu nedenle önemli bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Rusya Kovid-19 etkileri nedeniyle oy sistemini siber aleme taşıdı.

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RUSYA DDOS ATAKLARI İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Ortaya çıkan son detaylara göre Rusya’da yapılan seçimler DDOS atakları ile karşılaştı. Bilgisayar korsanları kimlik doğrulama sistemine girmeye çalıştı. Ancak Rus hacker'lar bunu durdurmayı başardı.

Rusya’da seçimlere hacker saldırısı devam edebilir. Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bu saldırılar Avrupa ve ABD kaynaklı olarak gerçekleştirildi.

Küresel çapta siber saldırıların sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD ile Rusya arasında çok ciddi karşılıklı siber saldırı gerçekleştiği biliniyor. Her ne kadar bu saldırılar geri püskürtülse bile yine de işleri kolay değil.

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seçim siber saldırı Rusya
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