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  4. Rusya'da seyir halindeki araca metal levhanın saplandığı anlar kamerada

Rusya'da seyir halindeki araca metal levhanın saplandığı anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 11.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Rusya’da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği görüldü. O anlar saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir otoyolda meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı. Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görüldü.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken; yerel medya, olayda sürücünün yara almadığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya metal levha

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