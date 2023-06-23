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  4. SON DAKİKA | Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit: Adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak

SON DAKİKA | Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit: Adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak

23.06.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya'da tansiyon yükseldi. Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

SON DAKİKA | Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit: Adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz." dedi.

"BİNLERCE RUS ASKERİNİN HAYATINI MAHVEDEN VE ADAMLARIMIZI YOK EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

WAGNER'DEN RUS ORDUSUNA AÇIK TEHDİT

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek." diye konuştu. (İHA)

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Rusya wagner

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