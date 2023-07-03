Rusya'da silahlı isyan çıkaran Wagner'in lideri Prigojin'den yeni açıklama: Yakın bir zamanda cephede yeni zaferlerimizi göreceğinizden eminim

Geçtiğimiz haziran ayında Rusya’da kısa süreli isyan çıkaran Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, sosyal medya hesaplarından sesli bir mesaj paylaşarak halkın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Başkent Moskova'ya başlattıkları silahlı ilerlemeyi “adalet yürüyüşü” olarak nitelendiren Prigojin, "Adalet yürüyüşümüz, hainlerle mücadeleyi ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyordu. Bence bunu büyük ölçüde başardık" ifadelerini kullandı.

Wagner'in dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna yanıt veren Prigojin, "Yakın zamanda cephede yakın zaferlerimizi göreceğinizden eminim" ifadelerini kullanarak, Wagner'in faaliyetlerinin devam edeceği sinyalini verdi.

FAALİYETİ ASKIYA ALINDI

Wagner’in resmi sosyal medya hesabı olarak bilinen bir Telegram kanalından yapılan paylaşımda da, “Wagner’in özel askeri operasyona geçici olarak katılmaması ve Belarus’a taşınması nedeniyle Wagner’in bölgesel savaşçı alım merkezlerinin çalışmalarının bir ay süreyle askıya alındığı” kaydedildi.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti. (AA-İHA)

