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Rusya'da şimdi de yeşil köpekler görüldü!

22.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Rusya'da şimdi de yeşil köpekler görüldü!

Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesindeki kimyasal fabrika çevresinde bulunan başıboş köpeklerin renginin maviye dönmesi herkesin ilgisini çekmiş, bir yandan da nedenleri araştırılmaya başlanmıştı. Şimdi de renkleri yeşile dönen köpekler görülmeye başlandı.

Rusya'nın Dzerzhinsk kentinde Sovyet döneminden kalma terk edilmiş bir fabrikanın yakınındaki kimyasal atıklardan dolayı başıboş köpeklerin renginin parlak mavi olduğu öne sürülmüş, yerel makamlar, önce maviye ardından yeşil renge dönen köpeklerin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra hayvanları kontrole götürmek için bölgeye gittiklerini açıklamıştı.

FABRİKANIN ESKİ MÜDÜRÜ: ŞAKA OLABİLİR

Yerel halk, Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikasının hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisi olduğunu ancak altı yıl önce mali sorunlar nedeniyle kapandığını ve kullanımda olmadığını anlatmış, fabrikanın eski müdürü Andrey Mislivets, bunun bir şaka olduğunu iddia ederek fotoğrafların gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Rus Yerel polis ise “Muhtemelen bazı eski kimyasalların kalıntılarını buldular ve içine yuvarladılar, muhtemelen bakır sülfattı' demişti.

Fakat Rusya, yaşanan bu olayın aslını öğrenmek için çalışmalara başladı.

İlk olarak Rusya'nın batısındaki Dzerzhinsk şehrinde maviye boyanmış yedi sokak köpeği bulundu. Köpeklerin yakınında bulunduğu fabrika, akrilik cam ve prusik asit üretiyor. Köpeklerin mavi pudra boyasının üzerinde yuvarlanmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

13 Şubat'ta veterinere götürülen köpeklerden kan ve dışkı örnekleri alındı, tüylerinde ise Prusya mavisi boyasına rastlandı. Rusya medyası köpeklerin sağlıklı göründüğünü ve iyi beslendiğini haberleştirirken bakır sülfat gibi zehirleyici bir kimyasal yemiş olmalarından da şüphe ediliyor.

ŞİMDİ DE YEŞİL RENKLİ KÖPEKLER BULUNDU

Perşembe günü ise Podolsk şehri yakınlarında yeşile boyanmış köpekler bulundu.

Köpeklerin bulunduğu yerin yakınındaki terk edilmiş bir depoda yeşil pudra boyası vardı. Rusya'da sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu köpeklerin diğer mavi köpeklerin ilgi çekmesinin üzerine kimileri tarafından kötü bir şakaya kurban gitmiş olabileceğini ve yeşile boyanmış olabileceklerini öne sürdü. Bu köpeklerle ilgili de araştırmalar devam ediyor.


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