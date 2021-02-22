Rusya'da şimdi de yeşil köpekler görüldü!

Rusya'nın Dzerzhinsk kentinde Sovyet döneminden kalma terk edilmiş bir fabrikanın yakınındaki kimyasal atıklardan dolayı başıboş köpeklerin renginin parlak mavi olduğu öne sürülmüş, yerel makamlar, önce maviye ardından yeşil renge dönen köpeklerin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra hayvanları kontrole götürmek için bölgeye gittiklerini açıklamıştı.

FABRİKANIN ESKİ MÜDÜRÜ: ŞAKA OLABİLİR

Yerel halk, Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikasının hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisi olduğunu ancak altı yıl önce mali sorunlar nedeniyle kapandığını ve kullanımda olmadığını anlatmış, fabrikanın eski müdürü Andrey Mislivets, bunun bir şaka olduğunu iddia ederek fotoğrafların gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Rus Yerel polis ise “Muhtemelen bazı eski kimyasalların kalıntılarını buldular ve içine yuvarladılar, muhtemelen bakır sülfattı' demişti.

Fakat Rusya, yaşanan bu olayın aslını öğrenmek için çalışmalara başladı.

İlk olarak Rusya'nın batısındaki Dzerzhinsk şehrinde maviye boyanmış yedi sokak köpeği bulundu. Köpeklerin yakınında bulunduğu fabrika, akrilik cam ve prusik asit üretiyor. Köpeklerin mavi pudra boyasının üzerinde yuvarlanmış olabileceğinden şüphe ediliyor.