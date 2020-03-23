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Rusya'da 'sınırlı' sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü olanların sokağa çıkması yasaklandı.

Rusya'da 'sınırlı' sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 71 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 438'e ulaştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu değerlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu savunan Mişustin, "Rusya'da koronavirüsle ilgili durum diğer ülkelerdeki kadar kötü değil. Alınan önlemler zaman kazanmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da 71 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Mişustin, vaka sayısının 438’e yükseldiğini, diğer yandan 17 kişinin iyileştiğini duyurdu.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK

Vaka sayısının artması üzerine Moskova'da 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Moskova Belediyesi yasağın 26 Mart'tan 14 Nisan'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını engellemek için 21 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Suud, koronavirüs salgınının ülkesinde yayılmasını önlemek için 21 gün boyunca akşam 19:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdi.

Bugün itibariyle başlayacak yasak kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkamayacak. Alınan yasak, güvenlik görevlilerini, sağlık ve medya çalışanlarını kapsamayacak.

Kral Salman daha önce koronavirüsünün yayılması ile mücadele için sıkı önlemler alınmaya devam edileceğini açıklamıştı.

Ülkede, Mekke’deki Harem-i Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevi de dahil tüm camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alınmıştı. Öte yandan iç hat uçuşları, otobüs ve trenler seferleri ile taksi hizmetleri de 2 hafta boyunca askıya alındı.

Suudi Arabistan’dan bugüne kadar 511 koronavirüs vakasına tespit edilirken, henüz can kaybı yaşanmadı.


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Rusya sokağa çıkma yasağı Suudi Arabistan

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