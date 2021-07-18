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Rusya’da sirkte gösteri yapan ayı eğitmenine saldırdı

18.07.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir sirkte gösteri yapan ayı bir anda sinirlenerek eğitmenine saldırdı.

Rusya’nın Saratov kentinde bir sirk çadırında yapılan gösterilere birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Bir erkek ve bir kadın eğitmen sahnede ayı ile gösteri yaptığı sırada ayı bir anda eğitmen kadına saldırdı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Kadının ayının boynuna halka geçirmeye çalıştığı anda yaşanan saldırı büyük paniğe neden oldu. Ayı kadının bacağını tuttuğu sırada perdenin arkasındaki başka bir görevli ayıyı kucaklayarak kadını kurtardı. Eğitmenin saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.

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FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sirkte yaşanan ayı saldırısından sonra Saratov Soruşturma Komitesi memurları çadırda inceleme yaptı. Sirkte bulunan 4 ayının veterinerler tarafından incelemeye alındığı, ayının tasmalı olmasının daha büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü açıklanırken, sirkin soruşturma süresince kapalı olacağı belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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