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Rusya'da sirkte yürekleri ağza getiren olay! İp cambazı metrelerce yüksekten düştü

25.12.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir sirkte adeta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sirkte gösteri yapan ip cambazı, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü. İp cambazının sağlık durumunun iyi olduğu ve yalnızca bacağının kırıldığı öğrenildi.

Rusya’nın Tümen kentindeki sirkte talihsiz bir kaza yaşandı.

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METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Gösteri için sahneye çıkan iki ip cambazından biri, arkadaşını omuzlarının üstüne alarak ipin üstünde yürümeye başladı. İpin yarısına gelindiğinde ise arkadaşını omzunda taşıyan ip cambazı dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.

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YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Yüzlerce seyircinin önünde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, ip cambazının sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece bacağının kırıldığı aktarıldı. Düşen ip cambazının arkadaşı ise başka bir iple platforma bağlı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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