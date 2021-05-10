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  4. Rusya’da ‘trambolinli’ Zafer Günü kutlamasına tepki yağdı

Rusya’da ‘trambolinli’ Zafer Günü kutlamasına tepki yağdı

10.05.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da, Zafer Günü kutlamaları kapsamında savaş sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda trambolin üzerinde dans eden kadınlara eleştiri yağdı.

Rusya’da ‘trambolinli’ Zafer Günü kutlamasına tepki yağdı

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü dün törenlerle kutlandı.Ülkenin Omsk kentinde, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında savaş sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda trambolinin üzerinde bir grup kadın dans etti. Sosyal medya hesabından, bir çok kişi dansa "Askerlerimizin kemikleri üzerinde dans olmaz." sözleriyle tepki gösterdi.

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"DUYGULARINIZI İNCİTTİYSE ÖZÜR DİLERİZ"

Dans videosunu hazırlayan Trambolin Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Zafer Günü için yayınlanan video, bugün bize faşist baskılardan uzak bir yaşam verdikleri için atalarımıza teşekkür çağrısı olarak çekildi. Tebrik videosu olarak çekilen video duygularınızı incittiyse özür dileriz” denildi.

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DHA

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