Rusya’da Türkiye hareketliliği! Yeni hedefleri İstanbul mu?

Rus vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor ancak bu kez adreslerinin değiştiği bilgileri gelmeye başladı. Türkiye’de genel olarak Antalya bölgesini tercih eden Rusların yeni gözdesinin İstanbul olduğu öğrenildi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle geçen hafta kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da vatandaşlar, yeniden rotayı Türkiye’ye çevirdi. Bu arayış online emlak sitelerine de yansıdı. Rusların seferberlik ilanı sonrası aramaları 3 kat artarken, özellikle tercih ettikleri Antalya emlak piyasası da yeniden hareketlendi. Antalya’da son birkaç günde ev aramaların yarısının Ruslardan geldiği belirtilirken, daha Türkiye’ye gelmeden emlakçıları arayıp ev ayarlamaya çalıştıkları öğrenildi.

RUS KAYNAKLI TRAFİK YÜZDE 94 ARTTI

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre, 2022 mart ayından sonra Rusya kaynaklı gayrimenkul trafiklerinde aydan aya yüzde 55 artış gözlemlediklerini belirten Emlakjet. com CEO’su Tolga İdikat, “Son dönemde ise Rusya’nın gayrimenkule ilgisi daha çok arttı. Eylül ayının ilk 24 günü bir önceki ay ile karşılaştırıldığında konut aramalarında yüzde 23 artış görüyoruz. Son bir haftada ise artış ivmesi hızlandı. 23 Eylül Cuma günü bir önceki haftaya göre yüzde 94 daha fazla Rusya kaynaklı trafik aldık” diye konuştu.

"ORTALAMA 2 MİLYON LİRALIK EV BAKIYORLAR"

Rusya’dan gelen trafiğin satılık konutlarda yoğunlaştığını aktaran İdikat, “Rusya kaynaklı trafiğin yüzde 72’si satılık, yüzde 28’i kiralıklar için. Fiyat açısından bakıldığında ise Rusların Türkiye’de konut aramaları satılık konutlarda ortalama 2 milyon 150 bin TL olurken, kiralıktaysa aramalar ortalama olarak 8 bin 800 TL’ye işaret etti” dedi. Emlakjet’te Rusya kaynaklı en çok konut aranan illerin İstanbul, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Ankara, İzmir, Konya, Tekirdağ ve Yalova olduğunu aktaran İdikat, “Eskiden bu listenin en başında Antalya olurdu, bir süredir İstanbul’un önde olduğunu görüyoruz” bilgisini paylaştı.

