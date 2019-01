Rusya'da uçak kaçırma girişimi

Aeroflot havayollarına ait uçaktaki bir yolcu Sibirya'nın Surgut kentinden Moskova'ya giderken uçağı Afganistan'a yönlendirmek istedi. Rusya'nın Interfax Haber Ajansı olayın uçuş sırasında yaşandığını doğruladı ve radar görüntülerini paylaştı.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).



According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y