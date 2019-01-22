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Rusya'da uçak kaçırma girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

Rusya'nın Surgut kentinden Moskova'ya giden uçağın bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılma girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Rusya'da uçak kaçırma girişimi

Aeroflot havayollarına ait uçaktaki bir yolcu Sibirya'nın Surgut kentinden Moskova'ya giderken uçağı Afganistan'a yönlendirmek istedi. Rusya'nın Interfax Haber Ajansı olayın uçuş sırasında yaşandığını doğruladı ve radar görüntülerini paylaştı.

Uçak, Khanty-Mansiysk şehrine acil iniş yaptı ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen yolcu gözaltına alındı. Şüpheliye ait daha önce toplum düzenini bozmaktan defalarca kez sabıka kaydı alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Uçak Kaçırma Moskova

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